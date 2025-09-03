Директора магазина обвинили в жестоком убийстве покупателя в Подмосковье

В Московской области предстоит судебное разбирательство в отношении 32-летнего экс-управляющего продуктового магазина, обвиняемого в убийстве клиента. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Московскому региону.

Согласно информации от следствия, инцидент произошел 30 ноября 2024 года. Подозреваемый, находясь в подсобке магазина, нанес множественные удары посетителю, после чего задушил его. Как выяснилось в ходе расследования, причиной агрессии стала попытка потерпевшего вынести из торговой точки спиртное без оплаты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей деяние как «Убийство». Материалы дела направлены в Раменский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

