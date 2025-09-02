Мужчина расправился с сыном-геймером, который мешал спать ночью

Мужчине дали срок за убийство сына-геймера, с которым тот поссорился из-за громкой игры в видеоигры. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

В Свердловской области суд вынес приговор мужчине, убившему своего сына-геймера во время ссоры из-за компьютерной игры. Инцидент произошел в Пышминском районе. По версии следствия, 29-летний мужчина ночью громко играл, мешая родителям спать. Отец сделал ему замечание, после чего сын напал на него с кулаками, избил и стал угрожать убийством. Мать, попытавшаяся вмешаться, также пострадала.

После этого отец ушел на кухню, а сын взял нож. Увидев его отражение в зеркале, отец тоже схватил холодное оружие со стола и нанес два удара, оказавшиеся смертельными. Суд признал мужчину виновным в превышении пределов необходимой самообороны и приговорил к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы. Ему запрещено покидать район проживания и менять место жительства без разрешения.

Ранее депутат Буцкая пояснила, почему компьютерные игры должны проходить экспертизу.