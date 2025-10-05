Дирижер Бабарикин попал под обстрел БПЛА в Донецке

Виктор Бабарикин, известный артист из Белоруссии, прибыл в Донецк, чтобы дирижировать Донецким симфоническим оркестром на юбилейном концерте композитора Владимира Вовченко. Как передает агентство «Минск-Новости», во время пребывания в городе он столкнулся с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В сообщении уточняется, что дирижер не получил никаких повреждений. Подчеркивается, что, по его словам, самым важным фактом является полный зал филармонии во время концерта.

Бабарикин заявил, что для него огромная честь дирижировать оркестром на юбилейном концерте Вовченко, тем более что его мать родом из Снежного, и он воспринимает Донецк как свою вторую родину. Он добавил, что выбор пал на него лично от композитора.

Концерт запланирован на 5 октября и предложит слушателям разнообразную программу, включая фрагмент музыки из готовящегося балета по мотивам произведения Гоголя.

Кроме того, в программе заявлены концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая фантазия «Македония», симфоническая поэма «Море», «Сюита» из балета «Лики Гоголя» и другие произведения композитора Вовченко.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА минувшей ночью.