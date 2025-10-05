Силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона за ночь над восемью регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ осуществили перехват и уничтожение 32 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Воздушные цели были нейтрализованы над территориями восьми субъектов России.

Над Белгородской областью перехвачено 11 беспилотников, над Воронежской областью — также одиннадцать летательных аппаратов.

Над Нижегородской областью силы ПВО уничтожили пять воздушных целей. По одному беспилотному летательному аппарату сбито над территорией Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областей, а также над воздушным пространством Республики Мордовия.

Все воздушные цели своевременно обнаружены и уничтожены. Наземной инфраструктуре и населенным пунктам ущерб не причинен.

Ранее появились подробности перехвата украинских дронов над некоторыми регионами России.