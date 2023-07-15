Диверсанты ВСУ попытались уничтожить российский опорный пункт, но сами попали под смертельный удар

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась на Запорожском направлении воспользоваться фактором внезапности. Она начала накапливаться ночью в лесополосе, чтобы затем скрытно выдвинуться к опорному пункту ВС РФ и под покровом темноты атаковать его. Но ее намерения были вскрыты группой спецназовцев, которые сумели не только засечь противника, но и нанести по нему очень точный удар.

«Мы их обнаружили и уничтожили», - заявил журналистам издания РИА Новости один из силовиков.