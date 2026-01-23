Диверсия по заказу: двух барнаульских подростков обвинили в поджогах вышек сотовой связи

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в диверсии. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, 15-летний и 16-летний подростки подозреваются в серии поджогов технического оборудования сотовой связи в Барнауле.

Следствие устанавливает, что один из фигурантов в декабре 2025 года откликнулся на объявление в мессенджере с предложением «подзаработать». После этого с ним связался неизвестный, выступивший в роли куратора, который пообещал денежное вознаграждение за совершение поджогов. О планах подросток рассказал своему 16-летнему другу, и они вдвоем приступили к выполнению заданий.

С 13 по 16 января 2026 года подростки, действуя по указаниям куратора, подожгли три объекта телекоммуникационной инфраструктуры в Барнауле. Каждый инцидент они фиксировали на видео, вероятно, для подтверждения выполнения «заказа» и получения оплаты. После задержания обоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжает работу по установлению личности и задержанию организатора преступной схемы.