Для акциониста Крисевича в суде потребовали пять лет колонии за перформанс на Красной площади

Тот летом 2021 года устроил стрельбу из охолощенного оружия в самом центре Москвы.

Павел Крисевич дважды выстрелил холостыми патронами в воздух, а затем один раз в себя. Он сделал это, находясь на Красной площади. Сразу за этим его задержали. Такой поступок был расценен как злостное хулиганство, и за него Крисевич осенью прошлого года был осужден на 5 лет. Но Московский городской суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. Теперь Тверской районный суд по новой ведет слушания.

«Гособвинитель потребовал назначить Крисевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - заявил адвокат подсудимого Леонид Соловьев.

Его слова привело ТАСС. Сам Крисевич свои действия объясняет политическим перформансом. Он находится под арестом с момента своего задержания, то есть уже более двух лет.