Для желающих служить контракту в Подмосковье работает горячая линия

В Московской области максимально упростили процесс поступления на контрактную службу. Благодаря работе областного центра по отбору в Балашихе весь процесс теперь занимает не более пяти дней.

Отмечается, что у желающих встать на защиту Родины, как правило, возникает множество вопросов перед посещением пункта приема на службу. Ответить на каждый из них помогут специалисты горячей линии.

Напоминаем, что единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 600 тысяч рублей. Каждый военнослужащий еще получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенную пенсию.

Также контрактники имеют право на кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), сохранение рабочего места, академический отпуск, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, приобретение жилья по военной ипотеке и т. д.

Семья бойца может рассчитывать на ряд льгот: для детей — путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтрак и обед в школе с 1 по 11 классы, для пожилых родителей — бесплатные социальные услуги на дому, для супруги — организация профессионального обучения и дополнительного профобразования.

Всю информацию о службе по контракту можно узнать по номеру горячей линии 8 (495) 990-77-77, а также на сайте, в чат-боте. Письменно все вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.