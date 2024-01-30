Дмитрий Акулов: жильцам треснувшего дома в Пересвете оказывается вся необходимая помощь

Специалисты строительного контроля приступили к обследованию треснувшего дома на Октябрьском проспекте в Пересвете.

Инженеров на место для оценки состояния здания направил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщил в своих соцсетях глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

В настоящее время специалисты изучают техпаспорт дома и опрашивают представителей управляющей компании, указал руководитель муниципалитета. Он добавил, что также идут замеры прочности конструкций.

«По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования. <…> Сейчас в сопровождении сотрудников МЧС жителей пускают забрать вещи. Проход строго по одному и при предъявлении документов о прописке», — сказал Акулов.

Эвакуированным из треснувшего здания жителям оказывается вся необходимая поддержка. Людей обеспечили горячим питанием и разместили на ночлег. Помощь оказывается каждому, подчеркнул глава округа.

Дмитрий Акулов добавил, что местные власти находятся в тесном контакте с правительством Подмосковья. Алгоритм дальнейших действий будет определен в течение дня.