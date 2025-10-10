ДНК-профиль помог задержать насильника из Саратова спустя 13 лет
В Саратове осудили на 17 лет мужчину, совершившего изнасилование в 2012 году
В Саратове суд вынес приговор гражданину России, назначив ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совершение изнасилования и убийства женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Согласно материалам следствия, в сентябре 2012 года подсудимый, находясь на территории садового некоммерческого товарищества, напал на незнакомую женщину, совершил изнасилование, а затем лишил жизни. После этого он скрыл тело жертвы, закопав его в землю. Долгое время преступник находился в бегах, скрываясь в разных городах.
В ходе расследования была проведена проверка более 250 мужчин, имевших судимости или ведущих асоциальный образ жизни, на предмет их возможной причастности к данному преступлению.
Установить личность злоумышленника удалось благодаря анализу ДНК, который показал совпадение генетического материала с генотипом преступника.
После получения этих данных расследование было возобновлено, местонахождение подозреваемого было определено, и он был задержан правоохранительными органами.
