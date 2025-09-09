Убийца девятилетней девочки в ДНР два года скрывался от семьи

Сокамерник жителя Свердловской области, обвиняемого в жестоком убийстве и изнасиловании девятилетней девочки в ДНР, поделился информацией о прошлом осужденного. Об этом сообщил портал E1.RU.

По словам источника издания, ранее отбывавшего наказание вместе с подозреваемым, тот был освобожден условно-досрочно. После освобождения мужчина, житель Алапаевска, переехал в Пермский край и перестал поддерживать связь с семьей.

Спустя четыре месяца поисков родственники начали размещать объявления о пропаже. Впоследствии убийца вернулся в Алапаевск. Сокамерник также рассказал, что осужденный ранее отбывал срок за изнасилование, а после освобождения из колонии отправился в зону проведения СВО.

На протяжении двух лет он числился без вести пропавшим, его мать пыталась через суд добиться признания его погибшим. Однако, как выяснилось, все это время мужчина был жив, проживая в другой семье.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде педофила, растлившего 10-летнюю девочку, признали невменяемым.