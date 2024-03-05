На Херсонском направлении войска России отбили атаку вооруженных сил Украины в районе Работино, а еще в течение суток уничтожили до 25 солдат и офицеров неприятеля. Такие сведения 5 марта приводит Минобороны РФ на своей официальной странице.

По данным Министерства, отличилось подразделение группировки войск «Днепр». Солдаты и офицеры нанесли удар по 117-й механизированной бригаде, 121-й бригаде территориальной обороны, а также 15-й бригаде национальной гвардии неприятеля. Украинцы находились в районе населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе Работино российские войска сумели отбиться от атаки штурмовиков из 118-й механизированной бригады. В этом бою неприятель лишился до 25 солдат и офицеров, а также трех автомобилей.

Ранее мы писали о том, что в Германии была выявлена причина утечки в интернет записи разговора высокопоставленных офицеров, которые обсуждали поставку на Украину ракет Taurus. Как сообщил журналистам министр обороны Борис Писториус, утечка случилась из-за «небезопасного подключения». Также он заявил, что инцидент произошел в Сингапуре.