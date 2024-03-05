В Германии вычислили виновника утечки разговора военных о Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил журналистам, что утечка разговора немецких офицеров произошла из-за «небезопасного подключения», и отметил, что это произошло в Сингапуре.

Министр не назвал имени виновника, но известно, что из четырех участников беседы в Сингапуре 19 февраля находился бригадный генерал Франк Грефе, посещавший авиационную выставку. Он использовал для звонка не зашифрованную линию, а программное обеспечение для видеоконференций Webex.

Писториус заявил, что в отношении Грефе, командующего ВВС Игно Герхарца и еще двух офицеров будет проведено дисциплинарное расследование.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных, в котором они обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту дальнобойными ракетами Taurus. В Германии признали подлинность опубликованной записи.

Накануне в МИД России был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорф, где от него потребовали разъяснений.