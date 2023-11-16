До конца ноября отремонтируют дефекты перехода на станции Одинцово

В Министерстве дорожной инфраструктуры и транспорта Подмосковья отметили, что сроки будущей реконструкции перехода на станции Одинцово планируют ускорить. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минтранса.

Отмечается, что ранее в октябре на переходе через железнодорожные пути станции Одинцово уже провели плановый ремонт дефектов. Тогда для комфорта пассажиров были отремонтированы ступени и заасфальтированы два из пяти лестничных сходов, а также обновлены и покрашены железобетонные фундаментные конструкции. До конца этого месяца отремонтируют и другие дефекты.

«Мы видим, что пешеходный переход нуждается в серьезной реконструкции, он строился еще в советское время и уже не соответствует современным требованиям. Нужно привести его к региональному стандарту: сделать крытым, оборудовать лифты. Кроме перехода в Одинцово, в реконструкции нуждаются переходы еще на 8 станциях МЦД», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Правительство Подмосковья уже выступило с предложением об ускорении проведения ремонтных работ. РЖД поддерживает правительство в данном вопросе, поэтому соответствующее обращение направлено в Правительство России, и будет рассмотрено в ближайшее время.