Доброволец из Пермского края решил заключить контракт в Балашихе

Доброволец из Пермского края с позывным «Малек» решил заключить контракт в Балашихе. Молодому человеку 19 лет, он недавно окончил инженерно-строительный колледж, рассказали в пресс-службе администрации Балашихи.

Юноша рассказал, что военная тематика увлекала его с самого детства, и он всегда знал, что заключит контракт. После начала СВО он принял решение отправиться на службу, но сначала решил окончить обучение в колледже. Молодой человек отметил, что хочет стать снайпером, так как обладает очень хорошим зрением.

«Нас в центре обучают. Все интересно и полезно, особенно информация о дронах. Рассказали, как с ними бороться, на что они способны, чего от них ожидать. Также оказание первой помощи. Это будет полезно на поле боя», - добавил юноша.

Бойцы СВО могут рассчитывать на ряд мер поддержки и выплаты. К примеру, их дети могут поступить на бюджетные места в лучшие российские университеты или получить путевку в оздоровительные лагеря, семьи могут оформить льготную ипотеку. При заключении контракта бойцам полагается единовременная выплата в размере от 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач можно получить дополнительные выплаты.

Узнать подробности о прохождении службы по контракту можно по ссылке или по телефону +7 (495) 990-77-77. Пункт отбора и подготовки добровольцев в Балашихе расположен на Восточном шоссе, вл. 2.