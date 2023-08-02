Добровольцам помогут оформить льготы в пункте отбора и подготовки контрактников в Балашихе

Граждане со всех регионов страны, заключившие контракт на военную службу, и их родные имеют полное право рассчитывать на выплаты и льготы. Помогут их оформить в пункте отбора и подготовки контрактников, открытом в подмосковной Балашихе.

Пункт работает примерно три месяца, но уже показал себя востребованным и удобным: в одном месте можно пройти медкомиссию, оформить бумаги у нотариуса, поговорить с юристом по волнующим вопросам и подписать контракт. Помимо государственных выплат, социальных гарантий и льгот, которые полагаются каждому бойцу, в пункте обеспечат достойные условия пребывания: профессиональное обучение, комфортное проживание, качественное питание. Здесь же контрактник может получить консультации юриста, нотариуса или сотрудника банка, оформит необходимые документы.

Для заключения контракта необходимо пройти всего пять шагов: сдать документы, получить заключение психолога, пройти медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет) и, наконец, получив предписание, убыть к месту службы.

Для тех, кто изъявил желание встать в ряды защитников, предусмотрены денежные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно доброволец получает такие меры поддержки, как кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), приостановление по судебным делам, преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности, сохранение рабочего места и академический отпуск.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Отмечается, что вскоре после открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.