Добровольцев набирают в элитный полк до конца декабря в подмосковной Балашихе

Набор добровольцев в полк Московской области идет до 25 декабря. Напоминаем, что в подмосковной Балашихе формируется элитное воинское подразделение, в состав которого войдут рядовые, прапорщики, в том числе, прошедшие «горячие точки».

Отмечается, что каждый доброволец получит выплату в один миллион рублей. Также бойцы могут рассчитывать на предоставление различных льгот — кредитных каникул, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места.

В настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятия проводят инструкторы с опытом участия в боевых действиях. Также ряд бойцов — механики, артиллеристы, проходят подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации.

После завершения комплектования полка военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжелой техникой и вооружением, в дальнейшем — на боевое слаживание. По окончании подготовки полк направится в зону СВО для выполнения боевых задач.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.