Добровольцы могут пройти полноценную подготовку за несколько дней в пункте отбора в Балашихе

Претенденты на заключение контракта на военную службу приезжают со всей страны в Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, открытый в конце апреля в подмосковной Балашихе.

В центре в одном месте мужчины и женщины проходят медицинскую комиссию, получают правовую помощь и услуги нотариуса и банковских специалистов. В случае признания годности боец заключает контракт на выбранный срок, после чего размещается в общежитие и проходит военную подготовку и курсы по тактической медицине.

Бойцам предоставляют льготы, которые также распространяются и на членов их семей: это и бесплатное посещение секций, бесплатное горячее питание в школах, внеочередное зачисление в детсад для детей военнослужащих, и помощь в трудоустройстве и профессиональном переобучении супругов, сестер, братьев, и бесплатные социальные услуги для старших родственников.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.