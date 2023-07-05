Добровольцы со всей России могут заключить контракт на службу в пункте отбора, открытом в Балашихе

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, открытый в мае, принимает добровольцев со всех регионов России.

Отмечается, что данный центр отвечает всем требованиям с точки зрения юридической защиты и нравственного отношения к военнослужащим. Об этом ранее говорил эксперт фонда Центра политической конъюнктуры, советник первого вице-губернатора Подмосковья Илья Гераскин.

Здесь можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки. В пункте отбора оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Занятия по военной полевой подготовке проводятся опытными инструкторами и ветеранами боевых действий. Также предоставляется трехразовое питание и проживание.

Подчеркнем, что заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Имеющиеся вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе лично проверил губернатор региона Андрей Воробьев.