Добровольцы со всей России прибывают в Центр отбора на службу по контракту в Балашихе

Московский областной центр отбора на военную службу по контракту продолжает принимать всех желающих в подмосковной Балашихе. Добровольцы, обратившиеся сюда, могут на месте оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Напоминаем, что заключить здесь контракт на службу могут граждане старше 18 лет. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

При этом все подписавшие контракт добровольцы могут рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.