Добровольцы со всей России продолжают обращаться в Центр отбора на службу по контракту в Балашихе

Московский областной центр отбора на военную службу по контракту продолжает работу в подмосковной Балашихе. Добровольцы, обратившиеся сюда, могут на месте оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в данный центр могут обратиться желающие служить по контракту со всей страны. Глава региона также лично проверил работу пункта отбора.

Напоминаем, что заключить здесь контракт на службу могут граждане старше 18 лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы

Добровольцы, заключивший контракт, могут рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.