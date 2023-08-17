Добровольцы со всей страны могут заключить контракт в пункт отбора на военную службу в Балашихе

Уникальный пункт отбора бойцов на военную службу по контракту продолжает работать в подмосковной Балашихе. Напоминаем, что здесь принимают добровольцев из любого региона России. В центре можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки.

Здесь оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Все занятия по военной полевой подготовке проводятся опытными инструкторами и ветеранами боевых действий. В центре также предоставляется трехразовое питание и проживание.

Для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью. Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

В самом начале работы данного центра его работу проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.