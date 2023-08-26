Добровольцы со всей страны продолжают обращаться в центр отбора на службу по контракту в Балашихе

Центр отбора на военную службу по контракту продолжает функционировать в подмосковной Балашихе. Добровольцы, обратившиеся сюда, могут сразу на месте оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

В центре отобранные бойцы находятся до пяти дней, после чего направляются в воинские подразделения. Им предстоят пройти занятия по военно-полевой подготовке в этом комплексе проводят опытные инструкторы.

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут все желающие старше 18 лет. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, затем заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы. Примечательно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил работу данного центра.

Заключивший здесь контракт может рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и близких членов семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Подробности, касающиеся службы, можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.