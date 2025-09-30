Дочь главы ОПГ Цапка пригрозила сотрудникам ГИБДД

После дорожного инцидента в окрестностях Таганрога Анастасия Цапок, являющаяся дочерью лидера кущевской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Цапка, заявила о намерении обеспечить позорное увольнение сотрудников дорожной полиции, прибывших для оформления ДТП. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Согласно свидетельским показаниям, опубликованным в канале, девушка, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожала сотрудникам ГИБДД, пыталась воспрепятствовать видеосъемке и обещала им серьезные проблемы и отстранение от службы. Также сообщается, что вместе с ней в автомобиле находился молодой человек, которого идентифицировали как сына таганрогского прокурора.

Ранее стало известно, что дочь Цапка на автомобиле Mercedes GT63 стоимостью 20 млн руб. совершила столкновение с частным домом. Утверждается, что в момент аварии в Ростовской области она и ее спутник находились под воздействием наркотических веществ. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку владельцы дома отсутствовали. Автомобиль нанес значительный ущерб двум комнатам здания.