Под Таганрогом произошла авария с участием дочери главаря ОПГ

В окрестностях Таганрога наследница лидера кущевской организованной преступной группировки (ОПГ) на автомобиле марки Mercedes врезалась в жилой дом. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По информации источника, 25-летняя Анастасия Цапок, управляя Mercedes GT63, оценочная стоимость которого около 20 млн руб., протаранила стену и оказалась внутри одной из комнат частного дома в селе Николаевка.

Сообщается, что в машине также находился спутник, предположительно являющийся сыном работника прокуратуры. Обоих участников происшествия направили на медицинское освидетельствование.

Анастасия Цапок является дочерью Сергея Цапка, осужденного на пожизненное заключение за серию жестоких убийств, совершенных в станице Кущевская Краснодарского края.

В момент аварии в доме никого не было, так как владельцы находились в гостях, что позволило избежать жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что лидер ОПГ «Меценатовские» Ведерников сбежал из зоны СВО.