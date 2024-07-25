Предприятия в РФ выпускают ракеты, используя в них микрочипы и сенсоры, которые были выпущены в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание The New York Times.

Журналисты привели в пример те комплектующие, которые точно по их сведениям входят в состав ракет, производящихся в России. Это полевая программируемая затворная матрица, которую изготавливают компании Advanced Micro Devices и Intel. Подобный компонент также входит в состав пожарных сигнализаций и интернет-модемов. Москва сумела приобрести крупные партии таких деталей через подставные компании, зарегистрированные в Гонконге.

Журналисты при этом получили ответ от компаний, которые допускают утечку своей продукции в Россию. Их представители считают, что фирмы полностью соблюдают все требования контроля за экспортом США.

Ранее бизнесмен Дотком оценил психическое состояние президента Байдена. Он заявил, что тот не настолько здоров, чтобы иметь в своем распоряжении коды от ядерных ракет. Проигравший глава Белого дома способен от отчаяния уйти, громко хлопнув дверью, то есть попросту отдать приказ на нанесение ядерного удара.