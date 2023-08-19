Некоторые конгрессмены США заявили о нежелании дальнейшей поддержки киевского режима. По словам режиссера-документалиста Валерия Татарова, данные дискуссии не станут препятствием в одобрении Вашингтоном очередной поддержки Украины. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что помощь не является безвозмездной.

По мнению эксперта, стратегическая цель США определена – война через украинцев с Россией до конца, которым являются карьеры, капиталы, кредитные истории и прочее американских политиков.