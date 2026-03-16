Долг в 20 млн рублей: бизнесмены помогли другу деньгами, а он угрожает посадить их в тюрьму

В воронежском поселке Грибановский разворачивается драма, которая могла бы лечь в основу сценария для социального кино. Местные предприниматели Юрий и Елена Струк, известные не только качественной колбасой и хлебом, но и регулярной помощью храму и бойцам на передовой, оказались в ситуации, когда доверие к ближнему обернулось потерей 20 млн рублей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

История началась с дружбы. Юрий много лет знал Дмитрия Старилова, вместе работали, выручали друг друга. Когда у Дмитрия случились серьезные проблемы, Струки не задумываясь отдали ему наличные — без расписок, без договоров, просто по звонку. Дмитрий клялся вернуть через пару недель. Не вернул до сих пор. При этом, по словам семьи, в нем словно подменили человека: от прежнего приятеля остались только угрозы и обещания «посадить» кредитора.

Пока Юрий пытается достучаться до полиции, Дмитрий, судя по рассказам, живет на широкую ногу. Жена открыла медицинский центр, тесть владеет кафе и гостиницей, а сам должник не скрывает, что может позволить себе номер за миллион рублей в сутки. Деньги на все это, вероятно, нашлись, а вот 20 миллионов, взятые у людей, которые вместо отдыха на море отправляли гуманитарку в зону СВО и помогали восстанавливать храм, возвращать, видимо, не обязательно.

В полиции ситуацию комментируют сдержанно: Старилов обещал приехать дать показания, но пока не явился. Дело осложняется отсутствием расписки, но свидетелей хватает, и сумма фигурирует крупная, так что уголовное дело, скорее всего, возбудят. Вопрос лишь в том, когда это произойдет и успеет ли должник к тому моменту окончательно замести следы.

Итог этой истории лежит не столько в юридической, сколько в человеческой плоскости. Струки потеряли деньги, но сохранили репутацию и дело, которым гордятся. А Дмитрий, даже если избежит наказания, рискует остаться с пустотой внутри и с клеймом человека, променявшего дружбу на сиюминутный комфорт. В бизнесе, как и в жизни, имя работает дольше, чем любые счета.

