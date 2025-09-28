Депутат Колунов: коллекторы не имеют права взыскивать долги за свет и отопление

Привлечение коллекторских агентств для взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги является незаконным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова («Единая Россия»), управляющие компании лишены права передавать данные о долгах граждан каким-либо третьим лицам.

Парламентарий подчеркнул, что действующее законодательство полностью запрещает коммунальщикам пользоваться услугами так называемых коллекторов. Единственным законным способом взыскания недоимок является обращение в суд, что исключает использование недопустимых методов давления, угроз или запугивания.

Сергей Колунов также напомнил, что прямой запрет на переуступку прав требования долгов по ЖКУ закреплен в Жилищном кодексе РФ, что делает любые подобные действия со стороны управляющих организаций противозаконными.

