Доля оправдательных приговоров в отечественном судопроизводстве составляет менее 0,3%

Оправдательные приговоры в нашей стране составили менее 0,3% от общего количества приговоров, сделанных за первую половину этого года. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на отчет Суддепа.

Уточняется, что из почти 347 тыс. рассмотренных дел оправдательный вердикт вынесли только в менее чем тысяче случаях. Кроме того, из 51,1 тыс. производств, основанных на жалобах граждан на судей и следователей, требования были удовлетворены в 4% случаев. По мнению экспертов, значительное количество жалоб граждан на досудебную стадию следствия свидетельствует о слабом контроле указанного этапа со стороны суда.

По словам юристов, судьи все реже вникают в доводы защиты и не желают разбираться в аргументах, которые доказывают невиновность обвиняемого, только если они не максимально очевидны. Причина в том, что нагрузка на них велика, в связи с чем иногда они просто физически не могут вникнуть в каждое дело настолько, насколько требуется, при этом оправдательные приговоры могут подпортить статистику каждого конкретного судьи.

Ранее сообщалось, что россиянин потребовал выплату в 414 млн руб. за незаконные приговоры суда.