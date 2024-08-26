Россиянин потребовал выплату в 414 млн руб. за незаконные приговоры суда

Житель Республики Дагестан требует взыскать с государства компенсацию за 12 лет незаконного уголовного преследования. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Виталий Буркин. По словам специалиста, мужчина попал в колонию по ошибке.

В 2010 году его задержали по обвинению в распространении наркотических веществ, однако впоследствии ему удалось оспорить три приговора. Он провел восемь лет за решеткой. Освободить подзащитного Буркина удалось только в 2018 году.

Спустя три года после этого мужчина доказал, что обвинение в сбыте наркотиков было сфальсифицировано. После вступления в силу оправдательного приговора гражданин потребовал от государства многомиллионную компенсацию.

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