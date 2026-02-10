Дом 1957 года выпуска: в старом фонде Волгограда нашли боеприпасы с чердака

Волгоград оказался в центре чрезвычайного происшествия: в жилом пятиэтажном доме на проспекте Канатчиков обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. К дому № 5 стянуты силы экстренных служб, включая саперов, часть жителей была эвакуирована.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительно установлено, что найдены две минометные мины. Информация о ЧП сначала появилась в чатах жильцов, которые в панике делились новостями.

«Ребят, кто-нибудь слышал о минах на Канатчиков, 5? Саперов ждут», — писали соседи.

Другой очевидец уточнял: «Говорят, эвакуируют 6-й подъезд в 31-ю школу. Остальным сказали сидеть на местах, ждать саперов».

По данным источника V1.RU, опасную находку совершили сотрудники управляющей компании «Дом сервис Красноармейский» во время работ с общедомовыми коммуникациями. Дозвониться до директора УК Натальи Тенерядновой журналистам удалось, однако она отказалась от комментариев, заявив: «Ничего вам пока не могу сказать. Ничего вам сейчас нельзя писать, звоните позже» — и положила трубку.

Дом, построенный в 1957 году, сейчас оцеплен. Спецслужбы проводят все необходимые мероприятия по обезвреживанию исторических боеприпасов.