Дом сенатора Полетаева был ограблен в Истре

Сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева обокрали свыше чем на миллион рублей в Истре. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в его частный дом в деревне Покровское через черный ход проникли неизвестные.

Поясняется, что добычей злоумышленников стали 200 тыс. рублей наличными и ювелирные украшения более чем на 800 тыс. рублей.

Отмечается, что в настоящее время точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело о краже.