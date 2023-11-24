Дом сенатора Полетаева был ограблен в Истре
Фото: [©Пресс-служба Совета Федерации/РИА Новости]
Сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева обокрали свыше чем на миллион рублей в Истре. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что в его частный дом в деревне Покровское через черный ход проникли неизвестные.
Поясняется, что добычей злоумышленников стали 200 тыс. рублей наличными и ювелирные украшения более чем на 800 тыс. рублей.
Отмечается, что в настоящее время точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело о краже.