Дома в русле реки и прорванная плотина: раскрыты причины жуткого потопа в Дагестане

Не успел Дагестан оправиться от удара стихии 27 марта, как ночь на 4 апреля принесла новое бедствие — куда более страшное. Проливные дожди превратили Махачкалу и Дербент в зоны бедствия. За несколько часов выпало 13 мм осадков при месячной норме в 19 мм. Потоки воды с глиной и камнями сметали машины и заливали первые этажи домов. Последние подробности о буйстве стихии собрал STAV.KP.RU .

В Махачкале бушующая вода подмыла основание шестиэтажки. Трехэтажная пристройка рухнула. Спасатели эвакуировали 500 человек, включая 150 детей.

Глава республики Сергей Меликов назвал причину: бездумная застройка прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле реки, что помешало естественному течению воды.

В Дербентском районе прорвало плотину Геджухского водохранилища. Огромный поток воды хлынул в села Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. Всего эвакуированы 4165 человек, из них 823 ребенка. Только в Мамедкале под водой оказались 258 частных домов.

Соцсети взорвали слухи о прорыве Чиркейского водохранилища. Власти опровергли эту информацию.

«Поступают звонки от встревоженных граждан. Хочу сразу заверить: никакой угрозы нет», — обратился к людям глава Кизилюрта Саид Маматханов.

По последним данным, в девяти населенных пунктах подтоплены более 2000 домов, уничтожены 1817 приусадебных участков, размыты 170 участков дорог. В пунктах временного размещения находятся 731 человек, из них 241 ребенок. На трассе между Мамедкалой и Геджухом спасатели вытащили из тонущих машин семерых людей. В регионе закрыто 20 участков дорог.

Стихия унесла жизни трех человек. В Махачкале поток унес девушку и ребенка — врачи не смогли их спасти. В селе Кирки оползень накрыл три дома, один человек погиб под завалами.

На ликвидацию последствий брошены более трех тысяч человек и 866 единиц техники. Пострадавшие получат выплаты по 15 675 рублей и освобождены от налогов на имущество до конца 2026 года. Госслужащие перечислят однодневный заработок в фонд «Надежда». Детей из пунктов временного размещения отправят в лагерь «Солнечный берег».

По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся. Сохраняется угроза новых обвалов и селевых потоков. В Махачкале работают горячие линии ГО и ЧС для заявок на эвакуацию.

Ранее сообщалось, что в Дербенте сносят незаконные мосты, которые превращали улицы в реки.