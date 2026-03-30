Вода не простила: в Дербенте сносят незаконные мосты, которые превращали улицы в реки

Стихия указала на проблему, которую годами не замечали. После мощных ливней, заливших улицы и дома Дербента, городские власти взялись за самострой. В микрорайоне Аэропорт начали сносить незаконные мосты — именно они, как выяснила комиссия, не давали уходить воде, превращая каждый дождь в потоп. Об этом сообщает «Dagpravda».

Глава города Ханлар Пашабеков создал оперативный штаб. Пока спасатели откачивали воду и восстанавливали сети, чиновники выехали на место, чтобы выяснить причину бедствия. Вердикт оказался жестким: виноваты самовольные переправы. В них во время ливней скапливался мусор, и канал Суходол, переполняясь, заливал жилые кварталы.

Дальше — без сантиментов. В Управлении городского хозяйства приняли решение: мосты, построенные без разрешения, подлежат немедленному демонтажу. Работы уже начались. Местные жители, чьи дома неделями стояли в воде, только и ждали этого решения.

В мэрии подчеркивают: это не акция устрашения, а системная работа. Пока на месте самостроя будут стоять бетонные перемычки, угроза подтоплений останется. Теперь слово за экскаваторами. Дербент вступает в новую фазу борьбы с последствиями стихии — не латая дыры, а убирая сами причины. И первые свалки уже полетели.

Ранее стало известно, что авторынок избежит резкого скачка цен в апреле.