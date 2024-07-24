В Подмосковье задержали местного жителя, который напал с ножом на знакомого

В подмосковном Егорьевске задержали местного жителя, который напал с кухонным ножом на своего знакомого, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В ходе патрулирования улиц муниципалитета оперативники получили информацию о конфликте между двумя мужчинами в квартире жилого дома. Приятели находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе потасовки один из мужчин схватил нож и нанес удар оппоненту.

Нападавшего оперативно задержали и доставили в полицию. Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали вора-рецидивиста, который находился в федеральном розыске.