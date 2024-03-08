«Донбасский Партизан»: украинская ПВО «дружественным огнем» сбила свой самолет

Ракета ПВО попала в хвостовую часть самолета, после чего воздушное судно потерпело крушение. На месте падения из-за вторичной детонации образовался сильный пожар.

Отмечается, что ракета была запущена из временно оккупированной украинскими боевиками Новооленовки. Это означает, что украинская ПВО сработала по своему же бомбардировщику.

По данным канала, за последние две недели украинская авиация потеряла как минимум четыре единицы своего боевого парка. Ранее о сбитых самолетах ВСУ сообщалось в районе Курахово, а также в Николаевской и Днепропетровской области.