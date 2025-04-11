Допелся: блогер из Казахстана получил срок за песню про русских

Блогер Темирлан Енсебек был приговорен судом Казахстана к пяти годам ограничения свободы за песню с оскорблениями русских людей. Об этом сообщило РИА Новости.

Блогер исполнил и разместил в соцсетях песню «Йоу, орыстар». В ней он использовал нецензурные слова, а также оскорблял русских людей, в том числе и тех, кто проживает на казахской территории. В итоге его обвинили в разжигании межнациональной розни. Дело Енсебека рассмотрел Наурызбайский районный суд города Алматы.

«Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан», — указано в приговоре.

В результате блогера приговорили к пяти годам ограничения свободы. Ему также запретили заниматься определенным родом деятельности. Сам Енсебек свою вину так и не признал.

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