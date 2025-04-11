На замглавы Ессентуков завели уголовное дело из-за превышения полномочий

Заместитель главы города Ессентуки вместе со своим помощником нарушил установленные законом правила, и за этого в их отношении было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное управлением Федеральной службы безопасности по Ставрополью. Замглавы городской администрации руководит комитетом по управлению муниципальным имуществом. Он сам и его заместитель знали, что в их адрес написано заявление от местной жительницы. Женщина просила предоставить ей земельный участок для огородничества. Чиновники проигнорировали документ и заключили договор на участок с другим лицом.

Заявительница получила чисто формальные ответы и не смирилась. Она направила новое заявление, уже в правоохранительные органы. Тогда оба подозреваемых заставили нового владельца участка отказаться от него, после чего сняли землю с кадастрового учета.

«Заместитель главы г. Ессентуки задержан, в отношении него в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения», — указали в ФСБ.

Теперь в отношении обоих виновников проводятся следственные действия.

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