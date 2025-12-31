Дорогая авария: в Махачкале Geely устроил тотальное ДТП с Rolls-Royce

В центре Махачкалы произошло дорожно-транспортное происшествие, сумма ущерба от которого может исчисляться десятками миллионов рублей. Как сообщают очевидцы, авария произошла из-за опасного маневра на перекрестке улиц Гагарина и Гамидова, пишут в Telegram-каналах.

По предварительной информации, водитель кроссовера Geely при перестроении допустил резкий выезд на полосу движения автомобиля Rolls-Royce. Чтобы избежать лобового столкновения, китайский внедорожник вылетел на обочину на высокой скорости, где совершил наезд на несколько припаркованных транспортных средств.

Ситуацию осложнило то, что во время инцидента под угрозой оказался пешеход, который чудом успел отпрыгнуть в сторону и не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств происшествия и определения степени вины участников ДТП.