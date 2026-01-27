Дорогая зола: замдиректора компании лишился служебного Mercedes из-за вывоза мусора с дачи

В Омске произошел курьезный, но крайне дорогостоящий инцидент: из-за неосторожности полностью сгорел служебный автомобиль Mercedes GLS. Причиной пожара, по данным Telegram-каналов, стала попытка владельца вывезти золу из домашнего камина.

Инцидент произошел на выходных. 53-летний заместитель генерального директора компании «СТБ-Сервис» погрузил в багажник своего премиального кроссовера, стоимостью около 10 миллионов рублей, остатки пепла после очистки очага на даче. Вскоре после этого машина внезапно загорелась. Огонь оказался настолько сильным, что перекинулся даже на ворота частной территории.

В результате иномарка выгорела дотла, а общий материальный ущерб от происшествия оценивается примерно в 10 млн рублей. Как сообщает источник, сам владелец автомобиля отказался от каких-либо комментариев по поводу случившегося.