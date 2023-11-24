Дорожное движение в семи коломенских дворах станет безопаснее для жителей

Новые проекты дорожного движения в семи дворах Коломны разработали в управлении благоустройства администрации городского округа. Это поможет, как пешеходам, так и водителям избежать ДТП, что, в свою очередь, минимизирует и случаи детского травматизма.

Также в пресс-службе администрации муниципалитета добавили, что изменения улучшат доступ мусоровозов к контейнерным площадкам. Будут безопасными подходы к детским городкам.

Согласно новым проектам в этих семи дворах установят дорожные знаки, «лежачих полицейских», нанесут разметку и урегулируют вопрос с парковочными местами.

Выполнение новых проектов уже стартовало 20 ноября. Работы ведут во дворах по улицам Ленина, Добролюбова, Астахова, Октябрьской революции, Малинское шоссе, Фестивальная, Московская и Шилова, а также проспектах Окском и Кирова и на бульваре 800-летия Коломны.