Дорожные службы Подмосковья продолжают ликвидировать последствия снегопада

Более десяти тысяч километров дорог очистили дорожные службы Подмосковья во время ночного дежурства после прошедшего в регионе снегопада. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, во время ночного дежурства более одной тысячи дорожных рабочих провели обработку и уборку дорог. Для поддержания дорог в нормативном состоянии был обеспечен выход более пятисот единиц снегоуборочной техники.

Зампред правительства региона — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что в связи с достаточно неустойчивой погодой, установившейся в регионе, ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами для оперативного реагирования в случае возникновения гололедицы.

Сегодня на территории Московской области прогнозируется мокрый снег, на дорогах может образоваться гололедица. Ведомство призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными перед пешеходными переходами.