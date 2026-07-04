«Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала»: экс-жена Пирцхалавы отреагировала на беременность модели Лукьяновой

Бывшая жена певца Ираклия Пирцхалавы, с которой он сошелся на проекте «Ставка на любовь», Елена Гребенщикова отреагировала на новость о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, сообщает Super.

Накануне девушка, которую раньше подозревали в романе с рэпером Тимати, публично призналась, что ждет ребенка от Пирцхалавы. При этом сам 28-летний артист отказался помогать Екатерине, но предложил «родить ему».

По словам его бывшей жены Елены, шокирующее известие она узнала из социальных сетей. Она отметила, что не собирается конфликтовать с беременной девушкой и хочет остаться достойным человеком.

«Я понимаю, что вы ждете от меня какого-то громкого ответа. Но я пока сама не разобралась в том, что происходит. Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала… Как только я во всем разберусь, тогда мы с вами поговорим честно», — отметила Гребенщикова.

Напомним, Иракли и Елена развелись в 2014 году, но в апреле 2026 года воссоединилась и отправилась на популярное шоу «Ставка на любовь». Там они заявили о втором шансе для их брака. Иракли утверждает, что у них с Еленой «крутейшие отношения», которые находятся на испытательном сроке.

Ранее сообщалось, что популярный блогер Ян Топлес, который состоит в браке, поцеловался с другой девушкой.