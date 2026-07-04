В Литве срочно объявили режим ЧС после обнаружения опасного состояния плотины

Власти Казлу-Рудского самоуправления ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварийного состояния плотины водоема Юре. Решение принято после оценки возможных рисков для жителей, имущества и окружающей среды, пишет Sputnik Литва.

Чрезвычайную ситуацию ввели из-за угрозы аварии

В Казлу-Рудском самоуправлении Мариямпольского уезда Литвы объявили режим чрезвычайной ситуации на территории водоема Юре и расположенной рядом плотины. Соответствующее решение принял мэр муниципалитета Мантас Варашка.

Основанием для введения особого режима стали выводы Центра операций по чрезвычайным ситуациям, специалисты которого пришли к выводу, что состояние гидротехнического сооружения представляет потенциальную угрозу для людей, имущества и окружающей среды.

Ремонт затянулся из-за согласований

Власти напомнили, что аварийное состояние плотины было выявлено еще в 2018 году. В 2026 году удалось определить подрядчика для проведения ремонтных работ, однако начать их в полном объеме не удалось.

Для выполнения ремонта требуется снизить уровень воды в водоеме, но получение необходимых разрешений от природоохранных органов затянулось. Именно эти обстоятельства стали причиной введения режима чрезвычайной ситуации, который позволит ускорить проведение необходимых мероприятий.

Власти вспомнили экологическую катастрофу 2023 года

В муниципалитете отметили, что решение принято с учетом событий 2023 года, когда после разрушения плотины пруда Пилве-Вабалкшне произошла массовая гибель рыбы.

По данным местных властей, тогда к экологической катастрофе привели аварийное состояние гидротехнического сооружения, снижение уровня воды и гидрологическая засуха. Теперь власти рассчитывают предотвратить повторение подобных последствий.