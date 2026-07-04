Названа дата прощания с погибшим в Рио-де-Жанейро певцом Оливером Три

Напомним, артист трагически погиб 14 июня в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Ему было 32 года.

По данным источника, прощание с Три состоится на открытой площадке UCSC Quarry Amphitheater при Калифорнийском университете в Санта-Круз — родном городе музыканта. Из-за ограниченного количества мест будет организована онлайн-трансляция, чтобы поклонники со всего мира могли попрощаться с любимым исполнителем. В тот же день пройдет поминальная служба.

Родственники Оливера попросили желающих поддержать их направлять пожертвования в фонд Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, который был создан певцом незадолго до гибели. Фонд будет поддерживать молодых творцов в области музыки и кино.

Семья Оливера отметила, что он хотел, чтобы его деньги помогали художникам создавать искусство, а не просто изучать его. Фонд, по задумке артиста, должен просуществовать как минимум 50-100 лет.

Свой последний альбом Love You Madly Hate You Badly Три выпустил в апреле 2026 года независимо, после того как Atlantic Records отменила его релиз. Певец неоднократно критиковал лейбл за отсутствие финансирования и настаивание на создании песен для TikTok. Именно поэтому его гибель породила множество конспирологических теорий в соцсетях.

Ранее стало известно, что принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе за год до трагедии.