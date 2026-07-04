Названа причина смерти актрисы Екатерины Жемчужной
tass.ru: причиной смерти актрисы Екатерины Жемчужной оказалась тромбоэмболия
Фото: [скриншот видео]
На 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. В комментарии ТАСС ее дочь Ляля заявила, что причиной смерти стала тромбоэмболия — врачи установили, что жизнь актрисы унес тромб.
Екатерина Андреевна родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. С ранних лет она была окружена искусством и сценой. В 1969 году Жемчужная стала актрисой Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». С этим театром была связана вся ее творческая жизнь.
В 1999 году Екатерине присвоили почетное звание народной артистки России. Широкую известность актриса получила благодаря работе в театре и ролям в кино. Ее яркая, самобытная игра запомнилась зрителям, а ее голос и харизма сделали ее одной из главных звезд цыганского искусства в России.
Ранее стало известно о смерти лидера группы «Империя» Дмитрий Жаворонков.