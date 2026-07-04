Капсула времени на 50 лет и более 300 семей: как в Подольске завершили долгострой ЖК «Литейный»

Для сотен подольских семей окончание строительства в жилом комплексе «Литейный» стало событием, которого они ждали долгие годы. Особенно остро этот момент ощущают те, кто столкнулся с крахом своих надежд на начальном этапе возведения домов. Работы стартовали еще в 2017 году. Однако к 2020-му первый застройщик обанкротился, бросив объекты в состоянии высокой степени незавершенности. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства муниципальных властей — новый инвестор взял на себя обязательства по достройке, и сегодня права дольщиков полностью восстановлены. В ближайшее время свои квартиры получат более трехсот семей, ранее считавшихся обманутыми.

Торжественная церемония, приуроченная к этому событию, состоялась в четверг, 2 июля. Ее центральным моментом стала закладка символической капсулы времени. Специальный герметичный контейнер поместили в углубление под мемориальной табличкой, зафиксировав его химическими анкерами для полной сохранности содержимого. Извлечь капсулу смогут только через полвека. Внутри нее находятся письма от застройщика, представителей окружной администрации и самих новоселов — адресованные будущим поколениям подольчан. Для современников эти послания останутся загадкой.

В церемонии участвовали депутат Совета депутатов округа Сергей Шведков, заместитель председателя комитета по строительству и архитектуре городского округа Подольск Ирина Ершова, а также руководители компании-застройщика. Праздник прошел в теплой, почти семейной атмосфере: для юных гостей работали аниматоры, делали аквагрим и проводили игры.

«Благодаря совместным усилиям мы смогли завершить этот важный проект. Сегодня мы видим прекрасные дома и благоустроенный двор. Желаю всем жителям поскорее вселиться в новое жилье, обрести уют и счастье в своих квартирах!» — подчеркнул депутат Совета депутатов округа Сергей Шведков

Кроме того, любой желающий мог написать собственное обращение в будущее. Авторы самых интересных посланий получили памятные мини-капсулы времени. Событие символизирует не только завершение долгой истории с проблемным объектом, но и открывает новую главу для жителей, которые наконец обретут долгожданные квадратные метры. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на ближайшее время.

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