Стало известно, во сколько обойдется свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Свадьба американской певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси станет одним из самых дорогих мероприятий года в США, утверждает RadarOnline. Торжество пройдет на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

По данным инсайдеров, общий бюджет свадьбы превышает $22 млн. Аренда стадиона и банкет для более чем тысячи гостей составили значительную часть расходов.

Отмечается, что на частную охрану было потрачено более $4 млн. Еще $4,5 млн ушли на еду. Декорации, звук, цветы и техническое оборудование обошлись почти в $7 млн. Транспорт для гостей, парковка и организационные мелочи стоили почти $4 млн

Все расходы Тейлор и Трэвис оплачивают из собственных средств. Уточняется, что свадьба не ударит по бюджету Нью-Йорка, а, наоборот, поможет местному бизнесу, так как из-за гостей выручка местных отелей и ресторанов пойдет вверх.

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