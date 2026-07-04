Отдых в Египте превратился в борьбу за жизнь: для эвакуации 19-летней россиянки в коме требуется ₽8 млн

Поездка на египетский курорт, которая должна была стать обычным летним отдыхом, обернулась настоящей трагедией для молодой жительницы Белгородской области. 19-летняя девушка оказалась в критическом состоянии — она погружена в глубокую кому после того, как ее сердце остановилось прямо во время пребывания в Хургаде, сообщил «Фонарь».

По данным издания, в настоящее время пациентка подключена к аппарату ИВЛ. Местные медики настаивают на том, что эвакуация возможна исключительно с использованием специализированного воздушного судна, оснащенного по типу летающего реанимобиля. Такая услуга оценивается примерно в ₽8 млн.

По данным издания, имеющаяся у девушки страховка способна компенсировать лишь незначительную долю этих расходов (около ₽1,3 млн в пересчете на рубли). Оставшаяся сумма для семьи является неподъемной. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к юристу Елене Палымовой, которая и раскрыла обстоятельства случившегося корреспондентам.

Мать пострадавшей рассказала, что они находились в Хургаде по туристической путевке с 18 по 28 июня. Утром 27 июня девушка почувствовала резкое недомогание: ее мучили рвота, диарея и сильная слабость. Почти весь день она провела в номере, пытаясь восстановить силы с помощью воды и легкой пищи. К вечеру состояние стабилизировалось настолько, что они решили прогуляться к берегу.

«Затем ей стало чуть легче. Мы пошли на море, немного покупались, потом лежали на лежаках около 20 минут, она поспала. Встала и пошла в туалет. Ее не было минут пять. Я пошла за ней и нашла ее без сознания», — рассказала мама Регины.

Сразу после этого началась продолжительная реанимация, которая велась поэтапно: на пляже, в карете скорой и непосредственно в приемном покое. Врачи сообщили, что в палате интенсивной терапии реанимационные мероприятия длились около 40 минут, после чего удалось запустить сердечный ритм. Точный интервал времени от остановки до восстановления кровообращения остается неизвестным.

Из-за длительной гипоксии у девушки диагностировано серьезное повреждение мозга. Помимо этого, у нее обнаружены сопутствующие патологии. Египетские врачи не возражают против транспортировки, но строго оговаривают условия — только специализированным рейсом.

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